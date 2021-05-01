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Кметът Стефан Радев поздравява жителите на община Сливен за Великден

01 май 2021 23:59, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди 9 минути, брой четения: 5
Velikden

Великден е! Христос Воскресе!

Уважаеми съграждани,

Приятели,

Всяка година посрещаме един от най-светлите християнски празници с вяра и надежда и отправяме молитва за здраве, пречистване и благословение за нас и нашите семейства!

Нека бъдем единни, да съумеем да запазим добротата в себе си и стремежа за разбирателство!

Пожелавам ви здраве, добруване, мир и благоденствие!

Честито Възкресение Христово!

 

Стефан Радев

Кмет на община Сливен

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