Кметът Стефан Радев поздравява жителите на община Сливен за Великден

Община Сливен преди 9 минути, брой четения: 5 Излъчване:преди 9 минути, брой четения: 5

Великден е! Христос Воскресе!

Уважаеми съграждани,

Приятели,

Всяка година посрещаме един от най-светлите християнски празници с вяра и надежда и отправяме молитва за здраве, пречистване и благословение за нас и нашите семейства!

Нека бъдем единни, да съумеем да запазим добротата в себе си и стремежа за разбирателство!

Пожелавам ви здраве, добруване, мир и благоденствие!

Честито Възкресение Христово!

Стефан Радев

Кмет на община Сливен