Прекъсване на водоподаването в част от кв. „Комлука„

ВиК-Сливен преди 23 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 9

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 07.04.2021г.(Петък)от 09.30.ч до 15:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв. „Комлука„/района на „Дефилето„/.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.