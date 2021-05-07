Нарушено водоподаване на Сливенски минерални бани

ВиК-Сливен преди 34 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 11

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт в района на ресторант „Воденицата„ днес 07.05.2021г.-Петък от 12.30 ч до 16.30 ч.ще бъде спряно водоподаването на част от Сливенски минерални бани .

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.