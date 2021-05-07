Прекъсване водоподаването на с.Ковачите

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 16 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 16

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 07.05.2021г.(петък) до 16:00 ч. поради извършване на авариен ремонт ще бъде прекъснато водоподаването на с. Ковачите.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.