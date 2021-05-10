Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Пострадала при катастрофа е в неврохирургия с рана на главата

10 май 2021 10:38, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди около 1 час, брой четения: 30
---

56-годишна жена, пострадала при катастрофа, е настанена в Отделението по неврохирургия в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен. Пациентката е с открита рана на главата. Състоянието й е добро. Инцидентът е станал на 7 май.

От 7 до 9 май спешна помощ в болницата са потърсили 143 души, от които 69 са хоспитализирани. Извършени са 11 операции и 4 раждания.

« предишнаследваща »


 