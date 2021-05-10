Пострадала при катастрофа е в неврохирургия с рана на главата

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди около 1 час, брой четения: 30 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 30

56-годишна жена, пострадала при катастрофа, е настанена в Отделението по неврохирургия в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен. Пациентката е с открита рана на главата. Състоянието й е добро. Инцидентът е станал на 7 май.

От 7 до 9 май спешна помощ в болницата са потърсили 143 души, от които 69 са хоспитализирани. Извършени са 11 операции и 4 раждания.