В началото на последната седмица от своето обучение учениците от 12-ти клас засадиха дървото и цветята на випуска.

Спортно у-ще "Д. Рохов" преди около 1 час, брой четения: 25 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 25

В училищната градина абитуриентите от випуск 2021-ва по традиция засадиха рози и дърво на випуска.

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