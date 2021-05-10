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В началото на последната седмица от своето обучение учениците от 12-ти клас засадиха дървото и цветята на випуска.

10 май 2021 10:41, Мирена Стоянова (Спортно у-ще )
Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" преди около 1 час, брой четения: 25
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В училищната градина абитуриентите от випуск 2021-ва по традиция засадиха рози и дърво на випуска.

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