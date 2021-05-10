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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекрасен мач изиграха футболистите на ОФК" Сливен 2000"

10 май 2021 10:47, Мирена Стоянова (Спортно у-ще )
Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" преди около 1 час, брой четения: 28
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Сладък реванш взеха младите Войводи от sliven-fc.com срещу "соколите" от ФК "Сокол" Марково ! Пред собствена публика, лидера в групата, ОФК Сливен успя да вземе нови 3 точки с които си запазва преднината от 6 точки пред Lokomotiv Plovdiv Football Academy / ДЮШ Локомотив Пловдив. Силния колектив на младите таланти от Сливен си каза думата в този мач и закономерно показаха защо са първи в групата и защо преследват промоция в елитната група където са най добрите отбори в България!

ОФК "Сливен 2000" 4:1 ФК "Сокол" Марково

Източник: Сливен Футбол

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