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Спортни отличия

10 май 2021 19:45, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 4 минути, брой четения: 2
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Елеонора Колева от IV ”а” клас се завърна от 9th international Dance Festival ,, Пловдив древен и вечен" с три златни медала и един сребърен медал в стил мажоретен, стил испански и стил лирикъл. Във фестивала участие взеха балет "Звездна дъга"- Варна, балет "Тиара" - Айтос, "балет" Пумпал"- София, балет" Елит"- Пловдив, балет" Самодива"- Пловдив, „ Гранд балет"-София, балет " Радост"- Пазарджик, балет " Карибе"- Стара Загора, балет" Барби"- Сливен, балети от Бургас и Велико Търново. Елеонора танцува в "Dance Studio Barbie" с ръководител Силвия Терзиева.

Поздравяваме Елеонора за отличното представяне и ѝ пожелаваме много творчески успехи!

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