Спортни отличия

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 4 минути, брой четения: 2 Излъчване:преди 4 минути, брой четения: 2

Елеонора Колева от IV ”а” клас се завърна от 9th international Dance Festival ,, Пловдив древен и вечен" с три златни медала и един сребърен медал в стил мажоретен, стил испански и стил лирикъл. Във фестивала участие взеха балет "Звездна дъга"- Варна, балет "Тиара" - Айтос, "балет" Пумпал"- София, балет" Елит"- Пловдив, балет" Самодива"- Пловдив, „ Гранд балет"-София, балет " Радост"- Пазарджик, балет " Карибе"- Стара Загора, балет" Барби"- Сливен, балети от Бургас и Велико Търново. Елеонора танцува в "Dance Studio Barbie" с ръководител Силвия Терзиева.

Поздравяваме Елеонора за отличното представяне и ѝ пожелаваме много творчески успехи!

Снимки