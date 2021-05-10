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Родителска среща за бъдещи първокласници

10 май 2021 19:58, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 29
Нашето училище

Уважаеми родители на бъдещи първокласници през учебната 2021/2022 година,

Уведомяваме Ви, че ще се състои родителска среща на 18 май от 17 часа в сградата на ОУ "Елисавета Багряна".

Очакваме Ви!

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