Прекъсване водоподаването на с.Мечкарево

ВиК-Сливен преди 42 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 42 минути, брой четения: 15

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 11.05.2021г.(Вторник) до 16:30 ч. поради извършване на авариен ремонт е прекъснато водоподаването на с. Мечкарево

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.