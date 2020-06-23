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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Спиране на "Александър Стамболийски" №1

23 юни 2020 08:39, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди 47 минути, брой четения: 38
spirane

Поради реконструкция на магистрален тръбопровод ще бъде спряно топлоподаването към "Александър Стамболийски" №1 от 9:00 на 23.06.2020г. до 16:00 на 24.06.2020г.

Ръководството на Дружеството се извинява за причиненото нудобство

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