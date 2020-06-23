Спиране на "Александър Стамболийски" №1

Топлофикация-Сливен преди 47 минути, брой четения: 38 Излъчване:преди 47 минути, брой четения: 38

Поради реконструкция на магистрален тръбопровод ще бъде спряно топлоподаването към "Александър Стамболийски" №1 от 9:00 на 23.06.2020г. до 16:00 на 24.06.2020г.

Ръководството на Дружеството се извинява за причиненото нудобство