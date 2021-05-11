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ЗАКЛЕХ СЕ!

11 май 2021 13:35, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 15
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В деня на Светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий - 11 май, в двора на СУ "Йордан Йовков" - Сливен, точно в 12.00 ч., най-малките ученици с много трепет и вълнение се включиха в инициативата "Клетва на първокласника".

Първокласниците и второкласниците с гордост се врекоха във вярност към знанието, науката, мъдростта и любовта към Отечеството.

След церемонията получиха значки - символ на положената клетва.

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