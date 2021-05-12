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С Ъ О Б Щ Е Н И Е

12 май 2021 15:19, ВиК - Сливен
Излъчване: ВиК-Сливен преди 47 минути, брой четения: 29
"ВиК-Сливен" ООД

относно инкасиране на потребителите

 

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ,

 

От месец май 2021 г., „ВиК – Сливен“ ООД възобновява дейността по реален отчет на водомерите, при спазване на всички противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на Covid-19.

Реален отчета на водомерите ще се извършва през месец, като в междинния месец ще се начислява служебно количество изразходвана вода, определено въз основа на средния месечен разход.

В сгради етажна собственост с общ водомер, в междинния месец ще се отчита реално общия водомер, а на индивидуалните водомери ще се начислява служебно количество изразходвана вода, определено въз основа на средния месечен разход.

Възобновява се извършването на следните услуги в апартаментите:

- Поставяне на пломба от ВиК оператора;

- Смяна на водомер;

- Смяна на спирателен кран.

ВиК операторът ще продължи да приема самоотчети от потребителите до 22-ро число на месеца:

- чрез обаждане на телефоните на инкасаторите;

- На телефони: 044589321, 0886464007;

- на сайта на дружеството https://vik.sliven.net/self-report ;

- чрез изпращане на снимка на водомера на Viber на номер 0886464007.

Продължава приема на потребители в приемните на дружеството, при спазване на всички противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на Covid-19.

 

 

От ръководството на ВиК оператор гр. Сливен.

 

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