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С Ъ О Б Щ Е Н И Е
относно инкасиране на потребителите
УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ,
От месец май 2021 г., „ВиК – Сливен“ ООД възобновява дейността по реален отчет на водомерите, при спазване на всички противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на Covid-19.
Реален отчета на водомерите ще се извършва през месец, като в междинния месец ще се начислява служебно количество изразходвана вода, определено въз основа на средния месечен разход.
В сгради етажна собственост с общ водомер, в междинния месец ще се отчита реално общия водомер, а на индивидуалните водомери ще се начислява служебно количество изразходвана вода, определено въз основа на средния месечен разход.
Възобновява се извършването на следните услуги в апартаментите:
- Поставяне на пломба от ВиК оператора;
- Смяна на водомер;
- Смяна на спирателен кран.
ВиК операторът ще продължи да приема самоотчети от потребителите до 22-ро число на месеца:
- чрез обаждане на телефоните на инкасаторите;
- На телефони: 044589321, 0886464007;
- на сайта на дружеството https://vik.sliven.net/self-report ;
- чрез изпращане на снимка на водомера на Viber на номер 0886464007.
Продължава приема на потребители в приемните на дружеството, при спазване на всички противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на Covid-19.
От ръководството на ВиК оператор гр. Сливен.