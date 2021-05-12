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"МАМА, ТАТКО И АЗ"

12 май 2021 20:01, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 35 минути, брой четения: 6
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На 12.05.2021 г. в СУ "Йордан Йовков" - Сливен се проведе състезанието "Мама, татко и аз", между отборите на І "а" І "б" клас и техните родители, по НП "Участвай и променяй - Родителят, активен партньор в училищния живот". Въпреки многобройните си ангажименти, родителите се отзоваха на нашата покана и бяха активни участници в състезанието. Рамо до рамо деца и родители участваха с огромен ентусиазъм и желание за победа.

Благодарим на всички родители и ученици, които се включиха в мероприятието и споделиха удоволствието да спортуват заедно.

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