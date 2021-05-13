Прекъсване водоподаването на част от висока зона гр Сливен

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 55 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 55

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради отстраняване на възникнала авария на 13 .05.2021г. (четвъртък) от 09:00ч. до 16:30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на кв "Ново село", ж.к. "Сини Камъни", ж.к. "Българка", вилна зона "Дюлева река" и вилна зона "Ново село - 2".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

Възможно временно замътване при възстановяване на водоподаването.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.