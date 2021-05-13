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"ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ НА МИНАЛОТО"

13 май 2021 12:11, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 4 часа, брой четения: 20
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На 8 май учениците от 3 "б" клас и техните родители посетиха крепост "Туида" във връзка с мероприятия по НП "Участвай и променяй - родителят, активен патртньор в училищния живот".

Участниците в тази среща научиха интересни факти за историята на средновековната крепост.

Забавляваха се с интересни игри и демонстрации.

Благодарим на служителите на антична крепост "Туида" за топлото посрещане и за интересните преживявания!

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