"ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ НА МИНАЛОТО"

СУ "Й. Йовков" (X) преди 4 часа, брой четения: 20 Излъчване:преди 4 часа, брой четения: 20

На 8 май учениците от 3 "б" клас и техните родители посетиха крепост "Туида" във връзка с мероприятия по НП "Участвай и променяй - родителят, активен патртньор в училищния живот".

Участниците в тази среща научиха интересни факти за историята на средновековната крепост.

Забавляваха се с интересни игри и демонстрации.

Благодарим на служителите на антична крепост "Туида" за топлото посрещане и за интересните преживявания!

Снимки