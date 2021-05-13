ЗАЕДНО НА ТУИДА

СУ "Й. Йовков" (X) преди 3 часа, брой четения: 19 Излъчване:преди 3 часа, брой четения: 19

На 08.05.2021 г. на крепост "Туида" се проведе последната среща с родителите и учениците от 3 "а" клас по НП "Участвай и променяй - родителят, активен патртньор в училищния живот".

Учениците бяха разделени на отбори и се състезаваха в игрите: "Мемори-цилиндри", "Скъсай веригата", "Закачи опашката на магарето" и "Стрелба с лък".

Всички много се забавляваха.

За чудесния ден, изпълнен с много емоции и преживявания, благодарим на екипа на крепост "Туида"!

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