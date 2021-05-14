Прекъсване водоподаването на част от кв."Българка"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 47 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 47

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 14.05.2021г.(петък) до 16:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв."Българка"-южно от СОУ"Йордан ЙОвков".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.