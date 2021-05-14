Прекъсване водоподаването на гр. Нова Загора

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 26 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 26

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 14.05.2021г.(петък) от 10:00ч. до 14:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на гр. Нова Загора.

При възможнос водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.