Прекъсване водоподаването на с.Младово.

ВиК-Сливен преди 16 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 10

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 15.05.2021г.(Събота) до 16:30 ч. поради извършване на авариен ремонт е прекъснато водоподаването на с. Младово.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.