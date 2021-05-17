Нарушено водоподаване в Индустриялна зона - гр.Сливен.

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 22 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 22

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че на 18.03.2021г. /вторник/ поради извършване на планов ремонт ще бъде нарушено водоподаването на индустриална зона - ул Банско шосе и ул. Самуиловско шосе от 08. 00 ч. до 16.00 ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.