Прекъсване водоподаването на с.Крушаре и с.Мечкарево

ВиК-Сливен преди 15 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 9

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 18.05.2021г.(вторник) до 16:30 ч. поради извършване на авариен ремонт ще бъде прекъснато водоподаването на с. Крушаре и с.Мечкарево.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.