Съборът в село Самуилово на 2 юни се отменя

Община Сливен преди около 1 час, брой четения: 30 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 30

Традиционният събор в село Самуилово тази година се отменя, съобщи кметът Красимир Кръстев. Причината за това е епидемичната обстановка и нежелателното струпване на много хора на едно място.