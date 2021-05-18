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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Съборът в село Самуилово на 2 юни се отменя

18 май 2021 09:36, Връзки с обществеността
Излъчване: Община Сливен преди около 1 час, брой четения: 30
Красимир Кръстев

 Традиционният събор в село Самуилово тази година се отменя, съобщи кметът Красимир Кръстев. Причината за това е епидемичната обстановка и нежелателното струпване на много хора на едно място.  

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