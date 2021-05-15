Прекъсване водоподаването на кв. Речица

ВиК-Сливен преди 39 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 18

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (Събота) 15.05.2021г.от 12.15 ч. до 17:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на кв. Речица.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.