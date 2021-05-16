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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Трето място на Общински кръг на Национално състезание по БДП

16 май 2021 19:11, Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")
Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) преди около 1 час, брой четения: 21
БДП

На провелия се в ОУ „Св. св. Кирил и Методий - гр. Сливен“ Общински кръг на Националното състезание по БДП, отборът, представляващ училището ни, се класира на почетното трето място.

Поздравяваме нашите възпитаници за отличните им познания за безопасността по пътищата! Гордеем се с Вас и Ви пожелаваме да се превърнете в достойни и отговорни граждани на обществото ни!

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