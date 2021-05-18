Прекъсване водоподаването на част от кв. Комлука

ВиК-Сливен преди 20 минути, брой четения: 6 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 6

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 18.05.2021г.(вторник) до 14:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв. "Комлука" в района на север от ул."Асеновска".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.