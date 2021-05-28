Планов ремонт - спиране на топлоподаването

Топлофикация-Сливен преди 21 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 14

Уважаеми клиенти,

поради извършване на планов ремонт, ще бъде спряно топлоподаването към целия град от 06.06.2021г. до 30.06.2021г. включително.

Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство.