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Планов ремонт - спиране на топлоподаването

28 май 2021 11:57, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди 21 минути, брой четения: 14
planov remont lyato 2021

Уважаеми клиенти,

поради извършване на планов ремонт, ще бъде спряно топлоподаването към целия град от 06.06.2021г. до 30.06.2021г. включително.

Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство.

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