Покана от РИМ - Сливен по повод Деня на детето

Регион.Ист.Музей-Сливен преди около 1 час, брой четения: 23 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 23

Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен Ви кани на 1 юни да отбележим заедно празника на детето!

Начало: 10:00 ч.

Място: пред сградата на РИМ - Сливен (бул. Цар Освободител 18)

Очакват Ви много изненади, игри, награди и сладки изкушения от сладкарска фирма "Шаклиян"!