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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Покана от РИМ - Сливен по повод Деня на детето

28 май 2021 15:52, Мария Павлова (РИМ Сливен)
Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен преди около 1 час, брой четения: 23
1 юни

Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен Ви кани на 1 юни да отбележим заедно празника на детето!

 

Начало: 10:00 ч.

Място: пред сградата на РИМ - Сливен (бул. Цар Освободител 18)

 

Очакват Ви много изненади, игри, награди и сладки изкушения от сладкарска фирма "Шаклиян"!

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