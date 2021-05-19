Прекъсване на водоподаването кв. Речица

ВиК-Сливен преди 14 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 10

Днес 19.05 /сряда/поради авария е прекъснато водоподаването в кв. Речица до 16.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.