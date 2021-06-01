Честит празник, скъпи ученици!

Спортно у-ще "Д. Рохов" преди 49 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 49 минути, брой четения: 20

Бъдете окрилени от любов, запазете своята усмивка на вашето лице и нека доброто винаги да надделява у вас!