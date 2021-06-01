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Честит празник, скъпи ученици!

01 юни 2021 10:17, Мирена Стоянова (Спортно у-ще )
Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" преди 49 минути, брой четения: 20
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Бъдете окрилени от любов, запазете своята усмивка на вашето лице и нека доброто винаги да надделява у вас!

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