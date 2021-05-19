Прекъсване водоподаването в района на "Самуиловско шосе"

ВиК-Сливен преди 34 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 12

Днес 19.05 /сряда/ поради авария е прекъснато водоподаването в района на "Самуиловско шосе" до 15.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.