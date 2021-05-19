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"ПИША И ЧЕТА ПРАВИЛНО"

19 май 2021 13:11, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 10
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На 18.05.2021 г. в зала "Сливен" се проведе общоградско състезание "Пиша и чета правилно" за учениците от 1. до 4. клас, по повод 24 май - Ден на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, организирано от Община Сливен, РУО - Сливен, Постоянна комисия по образование, наука, култура и вероизповедания при Общински съвет - Сливен и Институт за български език при БАН.

В състезанието участваха и ученици от СУ "Йордан Йовков" - Сливен, които се представиха достойно и в четирите категории - "Четене", "Краснопис", "Рецитиране на стихотворение" и "Правилно писане".

Мили ученици, бъдете любопитни, четящи и знаещи!

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