"ПИША И ЧЕТА ПРАВИЛНО"

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 10 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 10

На 18.05.2021 г. в зала "Сливен" се проведе общоградско състезание "Пиша и чета правилно" за учениците от 1. до 4. клас, по повод 24 май - Ден на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, организирано от Община Сливен, РУО - Сливен, Постоянна комисия по образование, наука, култура и вероизповедания при Общински съвет - Сливен и Институт за български език при БАН.

В състезанието участваха и ученици от СУ "Йордан Йовков" - Сливен, които се представиха достойно и в четирите категории - "Четене", "Краснопис", "Рецитиране на стихотворение" и "Правилно писане".

Мили ученици, бъдете любопитни, четящи и знаещи!

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