Прекъсване на водоподаването кв. Речица

ВиК-Сливен преди 17 минути, брой четения: 6 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 6

Днес 19.05 /сряда/ поради авария е прекъснато водоподаването в кв.Речица до 21.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.