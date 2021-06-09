пркъсване на водоподаването в кв. Речица

ВиК-Сливен преди 22 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 10

Днес 09.06 /сряда/поради авария е прекъснато водоподаването в кв. Речица от 09:00ч. до 14:00ч ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.