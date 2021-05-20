Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Обучение по Националната програма

20 май 2021 16:17, Превантивно-информационен център - Община Сливен (ОбСНВ, ПИЦ - Сливен)
Излъчване: ОбСНВ, ПИЦ-Сливен преди около 1 час, брой четения: 66
ОбСНВ, ПИЦ

Днес ПИЦ-Сливен проведе обучение по Националната програма в 8 клас в СУ "Константин Константинов". Учениците участваха с интерес и оживление.

Снимки

11 СУ11 СУ11 СУ11 СУ11 СУ11 СУ11 СУ11 СУ
« предишна


 