Обучение по Националната програма

ОбСНВ, ПИЦ-Сливен преди около 1 час, брой четения: 66 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 66

Днес ПИЦ-Сливен проведе обучение по Националната програма в 8 клас в СУ "Константин Константинов". Учениците участваха с интерес и оживление.

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