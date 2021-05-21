Прекъсване на водоподаването кв. Речица

ВиК-Сливен преди 30 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 16

Днес 21.05 /петък/поради авария е прекъснато водоподаването в кв. Речица до 16.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.