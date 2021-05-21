Прекъсване водоподаването в района на "Самуиловско шосе"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 32 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 32

Днес 21.05 /петък/ поради авария е прекъснато водоподаването в района на "Самуиловско шосе" до 12.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.