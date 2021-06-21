Откъде тръгваме, за да стигнем, където искаме...

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 29 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 18

С кого вървим по пътя...

Какво получаваме, за да станем каквито сме...

ТИ СИ НА ХОД!