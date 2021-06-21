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Откъде тръгваме, за да стигнем, където искаме...

21 юни 2021 11:17, Людмила Калъпчиева
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 29 минути, брой четения: 18
Откъде тръгваме, за да стигнем, където искаме...

С кого вървим по пътя...

 

Какво получаваме, за да станем каквито сме...

 

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