Прекъсване водоподаването на кв. Речица

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 24 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 24

Днес 25.05 /вторник/поради авария е прекъснато водоподаването в кв. Речица до 16.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.