Предстоящо събитие

Област Сливен преди около 1 час, брой четения: 28 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 28

На 26 май от 11 часа, в голямата заседателна зала на партерния етаж в областната администрация ще се проведе пресконференция на началника на Отдел "Статистически изследвания - Сливен" Антон Георгиев. Тема на пресконференцията е предстоящото Национално преброяване на населението и жилищния фонд - 2021.