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Предстоящо събитие

25 май 2021 10:17, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди около 1 час, брой четения: 28
преброяване - лого

На 26 май от 11 часа, в голямата заседателна зала на партерния етаж в областната администрация ще се проведе пресконференция на началника на Отдел "Статистически изследвания - Сливен" Антон Георгиев. Тема на пресконференцията е предстоящото Национално преброяване на населението и жилищния фонд - 2021.

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