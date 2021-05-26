Важно! Електронният прием за първи клас ще стартира в началото на месец юни

Община Сливен преди около 1 час, брой четения: 25 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 25

Електронният прием за първи клас ще стартира в началото на месец юни, а не на предварително обявената дата 26 май от 13 часа. Причината за това е, че в Община Сливен все още не е постъпила необходимата информация от Главна дирекция ГРАО, съдържаща основен критерий за прием – адресната регистрация на подлежащите за прием деца. Това означава, че ще има промяна в графика на дейностите по приема, за която Община Сливен ще информира своевременно заинтересованите.