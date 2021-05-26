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Важно! Електронният прием за първи клас ще стартира в началото на месец юни

26 май 2021 12:05, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди около 1 час, брой четения: 25
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Електронният прием за първи клас ще стартира в началото на месец юни, а не на предварително обявената дата 26 май от 13 часа. Причината за това е, че в Община Сливен все още не е постъпила необходимата информация от Главна дирекция ГРАО, съдържаща основен критерий за прием – адресната регистрация на подлежащите за прием деца. Това означава, че ще има промяна в графика на дейностите по приема, за която Община Сливен ще информира своевременно заинтересованите.

 

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