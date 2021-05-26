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Сливен. Новини от източника. Последни новини

ВАЖНО!!! ПОДНОВЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНОТО ОБУЧЕНИЕ

26 май 2021 15:13, Мирена Стоянова (Спортно у-ще )
Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" преди около 1 час, брой четения: 25
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Във връзка със Заповед №9105/26.05.2021г. на Министъра на образованието и науката от 31.05.2021г. (понеделник) се възстановява присъственото обучение за всички класове и паралелки в Спортно училище "Димитър Рохов" Сливен

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