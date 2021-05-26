ВАЖНО!!! ПОДНОВЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНОТО ОБУЧЕНИЕ

Спортно у-ще "Д. Рохов" преди около 1 час, брой четения: 25 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 25

Във връзка със Заповед №9105/26.05.2021г. на Министъра на образованието и науката от 31.05.2021г. (понеделник) се възстановява присъственото обучение за всички класове и паралелки в Спортно училище "Димитър Рохов" Сливен