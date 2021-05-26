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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Благодарност от медици към полицаи

26 май 2021 13:41, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 27 минути, брой четения: 12
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Началникът на Отделението по реанимация д-р Юлия Бянкова изпрати благодарствено писмо от името на екипа й до директора на сливенската полиция. В него благодари на служителите от Групата за охрана на обществения ред Младен Попов и Тодор Събев за оказана помощ в критичен момент.

Текстът на писмото - в прикачения файл:

Файлове

благодарствено писмо [381KB]

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