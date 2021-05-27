Прием за учебната 2021/2022

ПГ по Механотехника преди 9 минути, брой четения: 1 Излъчване:преди 9 минути, брой четения: 1

Професия: Техник по транспортна техника

Специалност: Автомобилна мехатроника

Безплатно обучение за водач на МПС категория ”В”

без интензивно и без разширено изучаваме на Английски език

Срок на обучение - 5 години

Брой ученици 26

Професия: Tехник по транспортна техника

Специалност: Автотранспортна техника

Безплатно обучение за водач на МПС категория ”В”

без интензивно и без разширено изучаваме на Английски език

Срок на обучение - 5 години

Брой ученици 26

Професия: Монтьор на транспортна техника

Специалност: Автотранспортна техника

Безплатно обучение за водач на МПС категория ”В”

без интензивно и без разширено изучаваме на Английски език

Срок на обучение - 5 години

Брой ученици 52

Професия: Техник - технолог в дървообработването

Специалност: Мебелно производство

Срок на обучение - 5 години

без интензивно и без разширено изучаваме на Руски език

Брой ученици 26

Обучение за водач на МПС

Професия: Машинен техник

Специалност: Машини и системи с ЦПУ

Срок на обучение - 5 години

Брой ученици 26

https://youtu.be/6IQF9LOW1w4

Файлове