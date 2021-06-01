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ФИНАЛИСТИ

01 юни 2021 18:13, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 36 минути, брой четения: 11
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Учениците от начален етап на СУ "Йордан Йовков" - Сливен получиха своите златни и сребърни медали и грамоти за достойното си представяне във финалното състезание, организирано от Сдружението на българските начални учители.

Радваме се за успехите на нашите ученици и им пожелаваме да бъдат все така ученолюбиви, умни, жизнени и амбицирани за нови успехи и победи!

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