ПРЕДСТАВИТЕЛНО ЗАНЯТИЕ

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 29 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 12

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Групата по интереси "Уча, играя и творя" с участници учениците от 1.б клас, ръководител: Йорданка Стефанова, представиха драматизация по приказката "Дядовата ръкавичка" .