ПРЕДСТАВИТЕЛНО ЗАНЯТИЕ

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 26 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 10

https://www.facebook.com/1524420897643703/videos/599291484346392

Групата по интереси "Уча, играя и творя" с участници учениците от 1.б клас; ръководител: Йорданка Стефанова, представиха драматизация по приказката "Трите пеперудки".