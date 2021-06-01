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ПРЕДСТАВИТЕЛНО ЗАНЯТИЕ

01 юни 2021 19:51, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 26 минути, брой четения: 10

https://www.facebook.com/1524420897643703/videos/599291484346392

 

Групата по интереси "Уча, играя и творя" с участници учениците от 1.б клас; ръководител: Йорданка Стефанова, представиха драматизация по приказката "Трите пеперудки".

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