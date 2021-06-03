Успешно представяне на ДЗИ по БЕЛ

Спортно у-ще "Д. Рохов" преди 14 минути, брой четения: 8 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 8

Зрелостниците от Спортно училище "Димитър Рохов" се представиха успешно на матурата по Български език и литература. Положените труд и старание възнаградиха всички, а липсата на слаби оценки показва добри образователни резултати.

Честито, скъпи ученици!