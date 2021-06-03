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Успешно представяне на ДЗИ по БЕЛ

03 юни 2021 14:55, Мирена Стоянова (Спортно у-ще )
Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" преди 14 минути, брой четения: 8
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Зрелостниците от Спортно училище "Димитър Рохов" се представиха успешно на матурата по Български език и литература. Положените труд и старание възнаградиха всички, а липсата на слаби оценки показва добри образователни резултати.

Честито, скъпи ученици!

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