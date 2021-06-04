Прекъсване на водоподаването в част от кв. Ново село

ВиК-Сливен преди 47 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 47 минути, брой четения: 23

Днес 04.06 /петък/ поради авария е прекъснато водоподаването в южната част на кв. Ново село до 14.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.