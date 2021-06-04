Tрето място в комплексното класиране по джудо

Спортно у-ще "Д. Рохов" преди около 1 час, брой четения: 40 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 40

Отборът на СК по джудо „Хаджи Димитър” Сливен зае трето място в комплексното класиране на традиционния турнир „Гладиатор” в Пловдив

Медалисти от клуба по категории и възрастови групи станаха:

Деца, родени 2012-2011г

Божидара Колева 28 кг-1 во място

Христо Христов 46 кг -1 во място

Християн Линдов 27 кг-2 ро място

Диян Христов 34 кг -3 то място

Деца родени 2010-2009

Елица Тодорова 44 кг -1 во място

Мария Яворова- +57 -1 во място

Николаз Димитров 55 кг -1 во място

Ема Василева-32 кг 2 ро място

Веселин Плачков 30 кг 3 то място

Мирослав Корданов 60 кг 3-то място

Ивайло Башев 46 кг 3-то място

Деца родени 2008-2007

Денислав Сарачев 34 кг -1 во място

Ивайла Русева 44 кг -1 во място

Преслава Георгиева-70 кг 2 ро място

Златомира Василева 48 кг. 3 то място

Демира Александрова 57 кг 3 то място

Димитър Йорданов + 73 кг 3 то място

Калоян Хаджистойчев 38 кг 3-то място

Николаз Михалев 55 кг 3-то място

Общо медали:

1-ви места-7 бр.

2-ри места-3 бр.

3-ти места-9 бр.

„ Бяхте страхотни,борбени и задружни! Това е най-важното. Тепърва ще покоряваме още върхове и ще печелим медали!”, обяви ръководството на клуба.

Източник:SlivenSport