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Tрето място в комплексното класиране по джудо
Отборът на СК по джудо „Хаджи Димитър” Сливен зае трето място в комплексното класиране на традиционния турнир „Гладиатор” в Пловдив
Медалисти от клуба по категории и възрастови групи станаха:
Деца, родени 2012-2011г
Божидара Колева 28 кг-1 во място
Христо Христов 46 кг -1 во място
Християн Линдов 27 кг-2 ро място
Диян Христов 34 кг -3 то място
Деца родени 2010-2009
Елица Тодорова 44 кг -1 во място
Мария Яворова- +57 -1 во място
Николаз Димитров 55 кг -1 во място
Ема Василева-32 кг 2 ро място
Веселин Плачков 30 кг 3 то място
Мирослав Корданов 60 кг 3-то място
Ивайло Башев 46 кг 3-то място
Деца родени 2008-2007
Денислав Сарачев 34 кг -1 во място
Ивайла Русева 44 кг -1 во място
Преслава Георгиева-70 кг 2 ро място
Златомира Василева 48 кг. 3 то място
Демира Александрова 57 кг 3 то място
Димитър Йорданов + 73 кг 3 то място
Калоян Хаджистойчев 38 кг 3-то място
Николаз Михалев 55 кг 3-то място
Общо медали:
1-ви места-7 бр.
2-ри места-3 бр.
3-ти места-9 бр.
„ Бяхте страхотни,борбени и задружни! Това е най-важното. Тепърва ще покоряваме още върхове и ще печелим медали!”, обяви ръководството на клуба.
Източник:SlivenSport